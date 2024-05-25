Засуджено ще одного колаборанта, який працював на ворога під час окупації Куп’янщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 48-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років, з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що мешканець селища Дворічна Куп’янського району, який до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював ветеринарним лікарем, під час окупації населеного пункту пішов на співпрацю з ворогом. У липні 2022 року чоловік написав відповідну заяву та став «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления (сельский) Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области».

Колаборант займався вирішенням соціально-побутових питань мешканців села Кам’янка, давав розпорядження з благоустрою населеного пункту, організовував видачу місцевому населенню дров, а також грошових коштів у розмірі 10 000 російських рублів під виглядом гуманітарної допомоги від держави-агресорки.

Після деокупації колаборант, щоб уникнути відповідальності за вчинене, намагався переховуватись і разом із сім’єю переїхав до Полтавської області, однак завдяки злагодженим діям правоохоронців його було викрито.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав і заявив, що працював на ворога, бо окупанти йому погрожували і застосовували фізичне насильство. Однак докази надані стороною обвинувачення, та показання свідків, які спростовують версію чоловіка, підтверджують винуватість колаборанта.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування — СВ № 1 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області та оперативно-розшуковий відділ 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Харківська обласна прокуратура