Засуджено зловмисника, який убив родичку, яка врятувала його від самогубства

Днями Тиврівський районний суд визнав 30-річного мешканця Дніпропетровщини винуватим в умисному вбивстві 49-річної потерпілої.

Нагадаємо, подія сталася у листопаді 2024 року в одному з населених пунктів Тиврівської територіальної громади. Чоловік приїхав в гості до своєї родички, яка мала допомогти йому подолати наркотичну залежність й влаштувати на лікування до реабілітаційного центру. Вночі він зачинився у ванній кімнаті та намагався вчинити самогубство.

Побачивши чоловіка у тяжкому стані, потерпіла викликала швидку та почала надавати йому допомогу. В цей момент зловмисник схопив ножа та завдав їй численних ножових поранень, від яких жінка померла на місці події.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (Вбивство) та призначив йому покарання у вигляді 10 років та 6 місяців позбавлення волі.

Процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення забезпечувала Вінницька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області