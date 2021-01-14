Затримано підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили в лісі на Полтавщині

Поліціянти затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жителя Полтавського району. Тіло загиблого з численними тілесними ушкодженнями виявили 11 січня у лісовому масиві неподалік одного із сіл району. Як з’ясували оперативники та слідчі, 48-річний чоловік майже два тижні перебував у розшуку як безвісно зниклий.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області, 13 січня встановили особу, підозрювану у вбивстві чоловіка.

Поліціянти з’ясували, що наприкінці грудня загиблий зустрівся із 48-річним знайомим, який живе в одному із сусідніх сіл Полтавського району. Під час спільного відпочинку між ними сталася бійка. Коли підозрюваний зрозумів, що потерпілий не рухається, завантажив тіло до власного автомобіля та вивіз до лісу за межі села.

У повідомленні пресслужби йдеться, що судово-медичні експерти дійшли висновків, що потерпілий помер від тяжкої черепно-мозкової травми.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії. // poltavske.tv