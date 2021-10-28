Затримано псевдомінера власної квартири у Дніпровському районі столиці

Зловмисник погрожував підірвати помешкання, якщо до нього не приїдуть поліцейські. Вже через півгодини правоохоронці виявили правопорушника, який випивав із товаришем у сусідньому дворі. Тепер чоловіку загрожує до шести років в`язниці.

Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у нього в квартирі на бульварі Перова знаходяться гранати та гвинтівка. Крім цього, чоловік сказав, що увімкнув газ і все підірве, якщо до нього не приїде поліція. За вказаною адресою негайно прибули профільні служби.

Поліцейські евакуювали з під`їзду 20 людей. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи, рятувальники та спецпризначенці. Також біля п`ятиповерхівки перебувала швидка медична допомога.

Знайома правопорушника відчинила квартиру і правоохоронці негайно провели перевірку. Там не виявили жодних небезпечних предметів та речовин, як і самого власника помешкання. Поліцейські розпочали пошуки зловмисника та вже через півгодини знайшли його у сусідньому дворі, де він випивав із товаришем.

Псевдомінером виявився киянин, 1977 року народження, який раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. Правоохронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва