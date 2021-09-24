Затримано зловмисників, які ошукали 95-річну жительку Миколаєва

Нині двоє фігурантів перебувають в ізоляторі тимчасового тримання та їм повідомлено про підозру. У них поліцейські вилучили гроші потерпілої, які будуть їй повернуті після проведення слідчих дій.

22 вересня до поліції звернулась 95-річна місцева мешканка та розповіла, що на її стаціонарний телефон надійшов дзвінок нібито від доньки, яка, плачучи, сповістила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду й зазнала тяжких травмувань, тому терміново потрібні кошти на операцію в Одесі. Гроші, мовляв, можна передати через адвоката, який невдовзі з’явився на порозі бабусі.

Відомо, що шахрай мав спільника, який і тримав на зв’язку жертву, видаючи себе за її родичку. Літня жінка віддала незнайомцю усе, що мала — 1900 доларів США. Вже згодом, коли поспілкувалась дійсно з донькою, зрозуміла, що стала жертвою аферистів.

Оперативники карного розшуку відділення поліції № 1 спільно зі слідчими Миколаївського районного управління встановили зловмисників. Двоє місцевих жителів 28-ми та 43-х років, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків та незаконне заволодіння транспортним засобом, були затримані невдовзі після вчинення злочину. У шахраїв поліцейські вилучили грошові кошти потерпілої, які найближчим часом будуть їй повернуті після проведення відповідних слідчих дій.

Слідчі затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Триває досудове розслідування.

Також правоохоронці перевіряють причетність аферистів до аналогічних злочинів, вчинених на території міста.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області