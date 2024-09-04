Затримано чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку
Інцидент трапився вночі, 27 серпня, в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.
Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.
4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали
Ним виявився 40-річний місцевий мешканець.
Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.Tweet