Затримано чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку

Інцидент трапився вночі, 27 серпня, в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.

4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали

Ним виявився 40-річний місцевий мешканець.

Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

Поліція Волинської області