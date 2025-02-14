Затримано директора онлайн-казино, власниками якого є росіяни

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру директору компанії, яка організовувала азартні ігри у мережі Інтернет під відомим брендом.

Йому інкриміновано пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний відповідав за юридичні питання діяльності онлайн-казино в Україні.

У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів.

Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої «лнр», наповнюючи бюджет держави-агресора. Їхнім коштом фінансуються силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф та ветерани так званої «сво».

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше бенефіціарним власникам онлайн-казино, фактичному власнику казино в Україні та власнику торгової марки й домену, а також Голові та члену КРАІЛ повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн на рахунках товариств, пов’язаних із діяльністю онлайн-казино. На ці кошти придбано облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 млрд грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора