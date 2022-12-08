Затримано «кадровичку мвд рф» на Херсонщині, яка вербувала громадян до лав окупантів

Служба безпеки викрила ще трьох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами «главного управления мвд Херсонской области».

Серед них – керівниця одного з «кадрових» підрозділів псевдооргану. Саме ця особа розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором.

При цьому вона особисто підшукувала «однодумців», яким пропонувала приєднатися до лав окупаційного органу.

Після звільнення обласного центру колаборантка намагалася переховуватись.

Втім, не довго. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і зараз вона знаходиться під вартою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Ще двома ворожими поплічницями виявились колишні працівниці місцевих банків. Після захоплення міста вони перейшли на бік агресора.

За це їх призначили «инспектором отдела кадров гу мвд рф Херсонской области» і «специалистом федеральной миграционной службы мвд рф Херсонской области».

За декілька днів до звільнення міста вони втекли до тимчасового окупованих районів півдня України.

Стосовно них зібрані беззаперечні докази колабораційної діяльності. Обвинувальні акти направлено до суду.

Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління і Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки спільно з підрозділами СБУ в АР Крим, Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України