Затримано російських агентів, які готували теракти на Київщині

Служба безпеки та Національна поліція запобігли спробам фсб здійснити серію терактів на Київщині. За результатами спецоперації затримано агентурну пару ворожої спецслужби, яка на замовлення рф готувала підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів України.

Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК та прокуратури. Як встановило розслідування, в агентів було право обрати серед них перший «обʼєкт» для підриву. Втім, завдяки діям СБУ на випередження, теракти вдалося запобігти.

За матеріалами справи, для виконання ворожого завдання окупанти дистанційно завербували двох безробітних з Київщини – 27-річного наркозалежного та його співмешканку, які шукали «легкі» гроші на Телеграм-каналах.

За інструкціями фсб агенти оселилися в хостелі під Києвом, де розпочали приховано виготовляти саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Щоб зробити його, фігуранти придбали хімічні компоненти для синтезу вибухової речовини, а також уражаючі елементи у вигляді металевих болтів, цвяхів та алюмінієвої стружки.

Далі зловмисники підготували вогнегасник, який мав стати контейнером для маскування СВП.

Після виготовлення вибухівки вони планували «прозвітувати» фсб про готовність до вчинення злочину і отримати геолокацію для її закладання.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентів, задокументували їхні контакти з російською спецслужбою та підготовку до терактів.

На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали «на гарячому», коли виготовляли вибухові компоненти до СВП. Під час обшуку у них вилучили:

2 кг вибухової речовини;

вогнегасник, який переробили у «контейнер» для вибухівки;

уражаючі елементи для СВП.

Крім того, у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами комунікації з фсб, а також відеореєстратор, на який вони мали фіксувати запланований теракт.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури.

Служба безпеки України