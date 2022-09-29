Затримано та взято під варту колаборанта, який працював у псевдополіціі під час окупації м. Ізюм

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному мешканцю м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням вставлено, що у середині червня цього року 33-річний чоловік почав співпрацювати з російськими військовими під час окупації м. Ізюм. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.

Довірили окупанти не так багато колаборанту: він охороняв адміністративну будівлю псевдоправоохоронного органу з 17:00 год до 09:00 год за графіком доба через дві.

27 вересня правоохоронці затримали псевдополіціянта в Ізюмі в порядку ст. 208 КПК України.

28 вересня слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура