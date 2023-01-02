Затримано торговця амфетаміном, який маскував наркотики під консерви

Заборонені речовини чоловік замовляв через телеграм-канал, далі розфасовував та збував шляхом закладок або через поштові відділення. Порушника зупинили на вулиці з черговою партією наркотиків вагою близько 2,5 кілограмів. За такий «бізнес» він може провести до 12-ти років за ґратами.

Патрулюючи територію Святошинського району столиці, дільничні офіцери поліції на вулиці Булаховського помітили підозрілого молодика з коробкою у руках, а відтак зупинили його для перевірки. Під час розмови хлопець зізнався, що у коробці знаходяться заборонені речовини, тож для документування на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів старший дільничний офіцер поліції Святошинського управління поліції Рустам Гасимов, у коробці поліцейські виявили вісім консервних банок, у яких були наркотичні речовини:

«Всередині знаходилися пакетики з амфетаміном та солями «PVP» загальною вагою близько 2,5 кілограмів. Усі наркотичні речовини слідчі вилучили та направили на експертизи, а 26-річного уродженця Донецької області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З’ясувалося, що затриманий замовляв наркотики оптовими партіями через телеграм-канал, після фасував та збував шляхом закладок або посилками через поштові відділення».

За місцем проживання фігуранта слідчі провели невідкладний обшук, під час якого вилучили з квартири наркотичну речовину, схожу на амфетамін, а також ваги та пакетики для фасування.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, з метою збуту. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва