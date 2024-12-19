Затримано зловмисника, який пограбував у центрі Одеси перехожу

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про пограбування поліцейським декілька днів тому повідомила 42-річна потерпіла. Жінка розповіла, що ввечері на перехресті вулиць Канатної та Малої Арнаутської до неї підбіг незнайомець, вирвав із рук мобільний телефон і втік у невідомому напрямку. Зловмисник спричинив їй матеріальний збиток у сумі 3200 гривень.

Співробітники територіального підрозділу поліції встановили, що мобільник у потерпілої зловмисник запримітив ще біля супермаркету на сусідній вулиці, після чого йшов слідом за нею, а в слушний момент пограбував. Поліцейські встановили особу правопорушника та розшукали його менш ніж за добу. Ним виявився 24-річний містянин. Останній свою вину визнав і пояснив, що після вчинення злочину продав чужий гаджет, а виручені за нього кошти витратив на власні потреби. Нині правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місцезнаходження телефону.

«Ми зібрали достатню кількість доказів і повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі вчиненому в умовах воєнного стану. Вказаний злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі до десяти років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – зазначила слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Марина Єрмоленко.

Також поліцейська повідомила, що раніше затриманий вже потрапляв у поле зору правоохоронців за наркозлочин. Нині обвинувальний акт відносно нього за незаконне зберігання наркотиків для власного вживання знаходиться на розгляді в суді.

Одеське районне управління поліції № 1