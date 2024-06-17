Затримано зрадника, який готував для рашистів «наступальний» плацдарм на півдні Дніпропетровщини

Служба безпеки затримала агента фсб, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади.

Щоб виявити бойові локації українських військ, окупанти задіяли свого агента – 57-річного жителя місцевого селища.

За завданням російської спецслужби фігурант щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування Сил оборони.

У разі встановлення таких геолокацій, він месенджером «звітував» до фсб, дотримуючись заходів конспірації – видаляв усі повідомлення після кожного сеансу зв’язку.

За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

У такий спосіб рашисти намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ці плани ворога і затримала їхнього агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з фсб.

Також у помешканні зрадника виявлено банківську картку, на яку він отримував грошову «винагороду» від російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України