Затверджено покарання для чоловіка, який продав взяту в розстрочку вантажівку з причепом

Прокурори Охтирської окружної прокуратури в суді апеляційної інстанції відстояли вирок стосовно 33-річного чоловіка, який незаконний заволодів транспортним засобом.

Нагадуємо, вироком суду першої інстанції 18 вересня 2023 року обвинуваченого було засуджено до покарання у вигляді 6 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 289 КК України). Засуджений не погодився з таким рішенням і оскаржив його. Харківський апеляційний суд скаргу захисту залишив без задоволення, вирок суду першої інстанції, ухвалений згідно позиції прокурора, – без змін.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений у мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж сідлового тягача з причепом. Під час спілкування з продавцем з м. Охтирка чоловік домовився про розстрочку виплат за автівку на рік, пообіцявши сплачувати 30 тис. грн на місяць. Однак як тільки він отримав доступ до транспортного засобу та документів на нього, продав іншій особі, не сплативши дійсному власнику обіцяні кошти.

Сумська обласна прокуратура