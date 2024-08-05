Завдала збитків держбюджету на ₴5,4 млн.: черкаські правоохоронці викрили посадовицю

Викрили протиправну діяльність 56-річної сільської голови слідчі слідчого управління обласного главку поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури та оперативного супроводу СБУ в Черкаській області.

Під час розслідування поліцейські встановили, що посадова особа, всупереч вимогам чинного законодавства, не залучила проєктну організацію для розробки проєктної документації на будівництво фортифікаційної споруди цивільного захисту в одному із закладів освіти.

Окрім того, жінка не уклала договір будівельного підряду, що унеможливлювало здійснення належного контролю під час спорудження захисної споруди. Відтак, територіальній громаді нанесено близько 5 400 000 гривень збитків.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до пʼяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області