Завершено досудове розслідування теракту біля телеканалу Еспресо

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно двох осіб, які підозрюються в організації та вчиненні терористичного акту біля телеканалу «Еспресо», внаслідок якого двоє людей загинуло та ще троє громадян, у тому числі чинний на той час народний депутат України, отримали поранення. Їм інкриміновано посягання на життя державного діяча, вчинення терористичного акту, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв (ст. 112, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2017 року біля офісу телеканалу на вул. Адама Міцкевича в м. Києві, коли народний депутат України разом з політтехнологом у супроводі охоронця виходив на вулицю після участі в прямому ефірі, стався вибух. Підозрювані використали саморобний радіокерований вибуховий пристрій направленої дії потужністю 450 грам тротилу, який приховали у мопеді, залишеному ними біля входу в приміщення телеканалу.

Внаслідок вибуху народний депутат, політолог та випадкова перехожа отримали поранення від ураження металевими кульками, використаними при виготовленні саморобного вибухового пристрою. Охоронець народного депутата, а також ще один випадковий перехожий від отриманих поранень загинули.

Підозрювані – громадяни України, один з яких є уродженцем Азербайджанської Республіки, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, вчинили терористичний акт з метою посягання на життя народного депутата України.

Після вчинення злочину один з виконавців виїхав через Республіку Білорусь до Російської Федерації, а інший –через пункт пропуску «Каланчак» до тимчасово окупованої території АР Крим. Вони оголошені у розшук.

За результатами проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу пособника, який надавав безпосередню допомогу у виготовленні вибухового пристрою. Це мешканець міста Києва, обвинувальний акт стосовно нього вже перебуває на розгляді в Солом’янському районному суді м. Києва.

У зв’язку з переховуванням від слідства двом виконавцям заочно було повідомлено про підозру та отримано дозвіл суду на здійснення стосовно них спеціального досудового розслідування. Наразі слідство завершено та оголошено про виконання вимог ст. 290 КПК України, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області.

Довідково: в межах досудового розслідування допитано понад 800 свідків, опрацьовано відеозаписи з 112 камер спостереження, проаналізовано телефонні трафіки понад 10 000 абонентів мобільного зв’язку, проведено 25 судових експертиз.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора