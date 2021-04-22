Завершено досудове розслідування у справі про розкрадання активів АТ АКБ «АРКАДА»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ексголови правління АТ АКБ «АРКАДА» та 8 інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн гривень ( ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно матеріалів досудового розслідування, підозрюваний, обіймаючи посаду Голови правління АТ АКБ «АРКАДА», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА».

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ «АРКАДА» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку виведено ще 22 млн гривень.

Своїми умисними протиправними діями учасники організованої групи за сприяння пособників заподіяли майнову шкоду АТ АКБ «АРКАДА» на загальну суму 72 млн гривень.

Наразі ексголові правління та 4 службовцям АТ АКБ «АРКАДА» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в складі організованої групи за ч. 5 ст. 191 КК України, та 4-м пособникам-керівникам підконтрольних товариств за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказаним особам в порядку ст. 290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками СУ ГУНП у м. Києві при оперативному супроводженні Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура