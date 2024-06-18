Завершено розслідування щодо херсонця, який став «старшим слєдоватєлєм поліциі рф»

Фігурантом є 33-річний мешканець Херсона. Під час тимчасової окупації колишній правоохоронець добровільно погодився співпрацювати з загарбниками та влаштувався «на службу» до незаконно створеного «правоохоронного органу».

Працюючи так званим старшим слідчим поліції, зловмисник незаконно ув’язнював мирних херсонців та віддавав накази їх катувати. Слідчі обласного главку поліції та кіберполіцейські зібрали достатньо доказів про причетність фігуранта до вчинення низки злочинів. Наразі досудове розслідування щодо підозрюваного завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, особу фігуранта встановили під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області. Як з’ясували оперативники, 33-річний житель Херсона, який у листопаді 2015 року був звільнений із органів внутрішніх справ, під час окупації пішов на співпрацю із загарбниками. Зловмисник обійняв посаду так званого «старшего слєдоватєля в суворовском городском отдєлє поліциі главного управлєнія мвд хєрсонской області».

Під час проведення подальших слідчо-розшукових заходів правоохоронці Херсонщини встановили, що, перебуваючи на посаді, фігурант активно та публічно сприяв реалізації плану держави-агресора з придушення будь-яких проявів незгоди з визнанням політики окупаційної влади. Зокрема, він брав участь у незаконному затриманні мирних жителів та їх ув’язненні в захопленому окупантами приміщенні Херсонського районного управління поліції. Затриманих містян зловмисник утримував у нелюдських умовах: ув’язнених поміщали до непристосованих до тривалого перебування там камер із антисанітарними умовами, обмежували в їжі та воді.

Також поліцейські дізналися, що фігурант особисто віддавав накази підлеглим катувати затриманих. Так, правоохоронці встановили 57-річного херсонця, який у вересні 2022 року перебував у незаконному ув’язненні. Потерпілий під час бесіди розповів поліцейським, що протягом тижня перебування в ув’язненні, а «старший слєдоватєль» п’ять разів усно наказував підпорядкованим особам бити чоловіка за те, що потерпілий відмовлявся співпрацювати з окупантами та надати інформацію про знайомих, які служать у Збройних силах України або правоохоронних органах. Кожного разу херсонцю військовими рф спричинялися не менше 30 ударів по тілу. В результаті чоловікові були завдані сильні побої та тілесні ушкодження.

Слідчі обласного главку поліції кваліфікували злочинні дії фігуранта за низкою кримінальних правопорушень. А саме:

– добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України);

– діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України (державна зрада): перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України);

– жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу на жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України).

Зловмиснику було заочно повідомлено про підозру в інкримінованих йому злочинах. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області