Завершено розслідування щодо постачання війську неякісних аптечок на суму понад ₴18 млн.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для українських захисників. Загальна сума контрактів перевищила 18 млн гривень.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

У 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 тис. 690 індивідуальних аптечок. Протягом травня — вересня аптечки були поставлені, однак мали суттєві недоліки.

Згідно з висновками експертизи, аптечки не відповідали встановленим стандартам, не містили обов’язкових компонентів, а частина препаратів була неналежної якості. Використання такої продукції могло становити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.

Відповідальні службові особи — начальник складу та начальник сховища — не забезпечили належного контролю якості медичних засобів.

Через постачання неякісної продукції державі завдано збитків на понад 18 млн гривень.

Підприємців обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Військові посадовці обвинувачуються у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків судом накладено арешт на майно фігурантів справи.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Державне бюро розслідувань