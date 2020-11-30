Завершено розслідування справи про зґвалтування хлопчика у Львові

Мати зґвалтованого на Левандівці у Львові хлопчика Софія Яцків повідомила, що цього тижня завершилось досудове розслідування кримінальної справи та є готові результати усіх експертиз.

«Сторони ознайомилися з матеріалами справи, а сьогодні її мали передати до прокуратури. Далі — підготовка до суду і сам суд.

Досудове розслідування тривало 5 місяців. Насправді, попри обіцянки прокурора про закінчення слідства за 3-4 місяці, ми розуміли, що триватиме воно довше і побоювалися, що затягнеться на рік. На щастя, наші побоювання не виправдалися. Тому хочемо подякувати працівникам поліції та прокуратури за сумлінне ставлення до роботи, розуміння серйозності справи та важливості для нас завершити розслідування у найкоротші (по можливості) строки.

У вівторок, 1 грудня, о 10.30 відбудеться суд по продовженню запобіжного заходу підозрюваному. Про результати суду повідомимо окремо.

Також дякуємо всім, хто продовжує цікавитися нашою справою, підтримує нас, пам’ятає та допомагає. Ця підтримка нам дуже важлива, адже все найважливіше ще попереду», — написала жінка на своїй сторінці у Фейсбуку.