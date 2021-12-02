Завершено судовий розгляд у справі про вбивство 6-річної дівчини у смт. Старий Салтів

Ухвалою Вовчанського районного суду Харківської області від 2 грудня 2021 року підтримано позицію обласної прокуратури та застосовано до неповнолітнього максимально можливий примусовий захід виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків строком на 3 роки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня 2021 року 6-річна дівчинка гралась з 13-річним сусідським хлопцем у дворі будинку. Після цього хлопець запропонував дівчині піти до яблуневого суду. Перебуваючи посеред насаджень дерев поблизу напівзруйнованої будівлі хлопець вбив дівчинку. до о 19:09 до чергової частини відділу поліції №1 Чугуївського районного управління ГУНП в Харківській області звернулась мати дівчини та повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.

На пошуки дівчинки були задіяні правоохоронці та громадськість.

Під час проведення розшукових дій близько опівночі цього ж дня у покинутому приміщенні виявлено тіло 6-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті.

У зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідно до вимог КПК України до нього можливо застосувати лише примусові заходи виховного характеру.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури