Завідувачка ветлікарні вимагала з підлеглої гроші «для вищого керівництва» за право працювати

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідувачки однієї з дільничних лікарень ветеринарної медицини за фактом шахрайства та підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у лютому 2022 року завідувачка лікарні поставила умову лікарю-лаборантці, що підлегла має щомісячно передавати їй 3000 грн — нібито для вищого керівництва.

Обвинувачена погрожувала, що у випадку відмови буде перешкоджати роботі підлеглої і звільнить її з посади.

Лікар-лаборантка у період з травня по вересень 2022 року передавала завідувачці вказану суму. У жовтні обвинувачена підняла «ставку» до 4000 грн на місяць.

При цьому вона взагалі не мала права на звільнення з посад підлеглих працівників і не мала наміру передавати будь-кому з керівництва грошові кошти.

Усього службовиця отримала від підлеглої 16 тис. грн.

У жовтні минулого року, під час чергової передачі коштів, завідувачку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура