Заволодіння ₴5,4 млн. під час будівництва казарм – повідомлено про підозру директору підприємства

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру директору одного з підприємств Дніпропетровської області у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році директорка підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Північного територіально квартирно-експлуатаційного управління, вносила недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт та заволоділа бюджетними коштами на загальну суму близько 5,4 мільйони гривень.

​Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів під час зведення двох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ у Запорізькій області.

​За клопотанням слідчого ДБР Печерським районним судом міста Києва обрано директорці підприємства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 5,4 млн грн.

У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі слідство встановлює факти причетності військових службових осіб до розтрати бюджетних коштів, призначених для будівництва казарм для військовослужбовців.

ДБР