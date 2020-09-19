Заволодіння ₴5,4 млн. під час будівництва казарм – повідомлено про підозру директору підприємства
Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру директору одного з підприємств Дніпропетровської області у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році директорка підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Північного територіально квартирно-експлуатаційного управління, вносила недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт та заволоділа бюджетними коштами на загальну суму близько 5,4 мільйони гривень.
Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів під час зведення двох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ у Запорізькій області.
За клопотанням слідчого ДБР Печерським районним судом міста Києва обрано директорці підприємства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 5,4 млн грн.
У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Наразі слідство встановлює факти причетності військових службових осіб до розтрати бюджетних коштів, призначених для будівництва казарм для військовослужбовців.Tweet