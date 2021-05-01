Заволодіння чужим майном на 5 мільйонів гривень – двом «перевізникам» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Київщини за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, зловмисники, під приводом надання послуг із перевезення вантажу, використовуючи підроблені документи, заволоділи великою партією засобів захисту рослин одного з агропідприємств регіону. Після отримання вантажу вони вивезли його до себе на «базу» та, в подальшому, планували збути.

Наразі місцезнаходження зниклого товару встановлено. Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у скоєні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Заходи з викриття проводились спільно з Фастівським РУП, за оперативного супроводу управління карного розшуку Київщини.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура