Заволодіння коштами територіальної громади – на Київщині судитимуть підрядника

За процесуального керівництва прокурорів Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області до суду скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка за фактом підроблення і використання підроблених документів та заволодіння грошовими коштами територіальної громади (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, одна із сільських рад Васильківського району уклала з фізичною особою-підприємцем договір з облаштування та благоустрою територіальної громади. У подальшому підрядник склав та підписав акти виконаних робіт, достовірно знаючи що жодні роботи не виконані. На підставі вказаних документів обвинуваченому перераховано 110 тис грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура