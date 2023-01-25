Заволодіння майже ₴600 тис. бюджетних коштів – на Житомирщині судитимуть підрядника та інженера з технагляду

Прокурори Звягельської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного товариства та підприємця за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивих документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що директор підприємства, яке упродовж грудня 2018 – липня 2019 років займалося реконструкцією каналізаційного колектора у смт Ємільчине, відобразив в офіційних документах неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, включивши навіть ті, які насправді не виконав.

Його спільник – інженер з технічного нагляду, за попередньою змовою з підрядником, підписав недостовірні документи та засвідчив їх печаткою.

Унаслідок цього, як встановила проведена експертиза, з бюджету на рахунок підрядника зайво перераховано майже 600 тис. грн, якими він розпорядився на власний розсуд.

Наразі до суду заявлено позов про стягнення з обвинувачених заподіяної шкоди у повному обсязі.

Задля забезпечення відшкодування заподіяних збитків у кримінальному провадженні прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваних – дві земельні ділянки площею 2 га, два автомобілі та три будівлі, які належать їм на праві власності.

Злочин викрито Звягельською окружною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та відділом поліції №1 Новоград-Волинського райвідділу поліції, яке проводило досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури