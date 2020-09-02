Заволодіння понад ₴2,5 млн. бюджетних коштів: на Харківщині судитимуть директора ТОВ

За погодженням з Лозівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як раніше повідомляв заступник керівника місцевої прокуратури Дмитро Нестєров, у ході досудового розслідування встановлено, що в 2018 році директор ТОВ уклав договір щодо реконструкції системи водопостачання на території Барвінківського району з однією з сільських рад.

Незважаючи на те, що договірні зобов’язання виконані частково, підрядник склав та підписав акти приймання виконаних робіт, усвідомлюючи, що в зазначених документах вказано завідомо недостовірну інформацію.

На підставі підписаних актів перераховано бюджетні кошти за обладнання та роботи, які фактично не проведено. Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді, складає понад 2,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювало СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба прокуратури Харківської області