Збитки на ₴4 млн. внаслідок незаконної зміни права власності – судитимуть ексдержреєстратора

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього державного реєстратора однієї із сільрад за фактами зловживання повноваженнями та вчинення несанкціонованих дій з інформацією, що обробляється в автоматизованій системі, які заподіяли значну шкоду (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений на підставі документів, які не є достатніми для прийняття такого рішення, протиправно змінив право власності на виробничо-складські приміщення площею 596 кв м та земельну ділянку, спричинивши потерпілій особі збитки на суму 4,1 млн грн.

З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно на цю суму.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області.

Примітка:відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури