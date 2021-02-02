Збитки понад ₴190 тис. — судитимуть екс-начальника одного з управлінь ДФС у Харкові

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника одного з управлінь ГУ ДФС у Харківській області за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Як повідомляв ранішеначальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю направило до Харківського окружного адміністративному суду позовну заяву про скасування податкового повідомлення-рішення, яким не підтверджено до відшкодування суми з податку на додану вартість. Вказану позовну заяву задоволено. Судове супроводження зазначеної адміністративної справи забезпечувало одне з управлінь ГУ ДФС.

Через неналежне виконання начальником вказаного управління своїх службових обов’язків, у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, у зв’язку з несвоєчасним відшкодуванням податку на додану вартість, державі завдано майнову шкоду на суму понад 190 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташоване в м. Полтаві, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Крім того, за результатом досудового розслідування в інтересах держави підготовлено та пред’явлено до суду позовну заяву про відшкодування шкоди, завданої злочином на загальну суму 190 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури