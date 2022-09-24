Здала окупантам відомості про 23-х містян – мешканці Херсона повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканці м. Херсона у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, з березня 2022 року підозрювана допомагає окупаційним військам РФ завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України.

З метою залякування та придушення опору місцевого населення підозрювана передала представникам РФ відомості про 23 людей, які становлять загрозу режиму окупаційної влади. До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора