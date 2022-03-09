Зеленський підписав закон про посилення покарання за держзраду і диверсії

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за державну зраду і диверсії. Тепер за злочини проти основ національної безпеки каратимуть довічним ув’язненням з обов’язковою конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.