Згвалтування неповнолітньої в Ніжині. Підозрюваного триматимуть під вартою

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Ніжинської окружної прокуратури 30-річному раніше судимому громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи).

10 вересня до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про зґвалтування 15-літньої дівчини поблизу залізничного вокзалу.

За підозрою у вчиненні цього кримінального правопорушення затримано 30-річного мешканця Чернігівської області. Встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із застосуванням сексуального насильства, та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання.

На даний час за клопотанням прокурорів Ніжинський міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За інформацією Ніжинської окружної прокуратури