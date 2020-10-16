Женщина пыталась вывезти малолетних детей в Италию по поддельным документам

В пункте пропуска «Тиса» обнаружили 32-летнюю женщину, которая пыталась с помощью поддельных документов вывезти в Италию 8-летнюю девочку и 3-летнего мальчика.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

“Вчера в пункте пропуска „Тиса“ пограничники предотвратили попытку вывоза двух малолетних детей по поддельным документам”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время паспортного контроля пассажиров легковушки, следовавшего из Украины в Италию, у пограничного наряда Чопского отряда возникли сомнения в законности выдачи предоставленных документов.

На проверку вместе с паспортами 32-летняя буковинка предъявила заявления от отца о согласии на вывоз восьмилетней девочки и трехлетнего мальчика за границу якобы выданные Генеральным консульством Украины в Милане. Однако, во время углубленной проверки документов пограничники установили, что заявления содержат признаки подделки. Они не соответствовали установленному образцу, а также содержали орфографические ошибки.

По данному факту пограничники направили в Ужгородский РО ГУНП в Закарпатской области сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса Украины “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов”.

Пограничники отказали в пропуске несовершеннолетних через границу. Дети вместе с матерью вернулись на территорию нашего государства.

С целью проведения следственных действий работали 2 сотрудника ГУНП в Закарпатской области.