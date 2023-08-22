Жінка хотіла перевірити чоловіка на вірність, а натрапила на шахраїв

Поліцейські застерігають: послуга «приватного детектива», знайденого в інтернет-мережі, може виявитися шахрайською схемою.

Житомирянка запідозрила чоловіка у подружній зраді, тому знайшла фахівця в одному з популярних мобільних месенджерів. «Детектив» одразу вимагав винагороду, тож 30-річна жінка переказала на вказану ним банківську картку понад 4 тисячі гривень.

Потому співрозмовник перестав виходити на зв’язок й замовленої послуги вона не отримала. Ошукана житомирянка звернулася із заявою про ошуканство до поліції.

Дізнавачі Житомирського райуправління розпочали досудове розслідування за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Врдночас поліція зазначає: у 2021 році парламентом прийнято проект Закону «Про приватну детективну діяльність». Однак станом на серпень 2023 року він не набув чинності. Тож якщо вам пропонують такі послуги у приватному порядку, ймовірно йдеться про ошуканство.

Відділ комунікації поліції Житомирської області