Жінка перейшла за посиланням для «отримання грошової допомоги» і втратила понад 36 тисяч гривень

У соцмережах шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення «грошової допомоги». Правоохоронці закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не вводити дані своїх банківських карток і паролі нібито для «зарахування грошей».

До відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління звернулась 64-річна мешканка Миколаєва з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.

Зі слів жінки, в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про нібито отримання грошової допомоги. Головною умовою отримання грошових коштів біла необхідність вказати свої персональні дані, в тому числі, дані банківської картки. Виконавши всі умови, через деякий час жінка виявила, що з її рахунку було знято 36 тисяч 246 гривень.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Поліція вкотре нагадує, якщо ви, заповнюючи заявку, дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської карти – зупиніться і вийдіть із даної вебстрінки, навіть, якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку чи іншої установи.

Як перевірити справжність оголошення:

– на офіційних державних (неурядових, волонтерських) ресурсах (із верифікацією) впевнитись, що така виплата існує і ви підпадаєте під критерії отримувачів таких виплат;

– звертайте увагу на наявність протоколу HTTPS, особливо, якщо на такому ресурсі вводяться відомості щодо банківських карт або інших платіжних інструментів;

– уникайте будь-яких форм вводу інформації про банківську картку, її авторизаційні дані (логін, пароль особистого кабінету від онлайн банкінгу) на будь-яких сайтах. Якщо в цьому все ж є необхідність – користуйтесь вказаною функцією тільки на відомих вам сайтах, при цьому перевіряйте їх автентичність.

Якщо ж ви все таки потрапили до рук аферистів, одразу зверніться до найближчого відділення поліції або телефонуйте 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області