Жінка втратила 86 000, намагаючись отримати держдопомогу

18 лютого до Баштанського районного відділу поліції звернулася 61-річна місцева жителька із заявою про те, що стала жертвою шахраїв.

Жінка розповіла, що в одній із соціальних мереж натрапила на оголошення про можливість отримання нібито державної грошової допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця завантажила фейковий додаток та ввела особисті дані й інформацію своєї банківської картки. Після чого отримала повідомлення про списання з її рахунку 86 000 гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 КК України “Шахрайство”. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними: зловмисники масово поширюють фейкові оголошення про грошову допомогу, створюють підроблені сайти та мобільні додатки, щоб викрасти особисті дані та кошти.

Як вберегтись від шахраїв:

– отримуйте інформацію лише з офіційних джерел;

– переконайтеся, що ви належите до категорії осіб, для яких дійсно передбачена допомога;

– не переходьте за сумнівними посиланнями;

– ніколи не розголошуйте PIN-код, CVV-код, логін та пароль до інтернет-банкінгу, SMS-коди банку чи мобільного оператора;

– не вводьте реквізити платіжних карток на підозрілих сайтах.

Шановні громадяни, пам’ятайте, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банків у месенджерах та в соціальних мережах мають бути верифікованими (містять позначку).

Якщо ви все таки стали жертвою аферистів, потрібно негайно звернутися до найближчого територіального відділення поліції або зателефонувати на спецлінію 102.

Відділ коумнікації поліції Миколаївської області