Жінці, яка, захищаючись, вбила чоловіка табуреткою, дали 2 роки умовно

Сарненський райсуд Рівненської області визнав громадянку винуватою в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 13 липня.

Подія трапилась 25 січня 2019-го. Ввечері чоловік із кумом вживав вдома спиртне. Коли кум пішов, між подружжям виникла сварка.

Жінка впала на підлогу і чоловік бив її руками, ногами, ніжкою від табуретки і качалкою для викачування тіста.

Захищаючись, жінка схопила дерев’яну табуретку і вдарила кривдника не менше чотирьох разів кришкою по голові, а також не менше трьох разів дерев’яною качалкою по руках та грудній клітці.

Потерпілий помер наступного дня у лікарні.

Жінка повністю визнала провину у вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Розповіла, що після бійки втекла з дому, а, повернувшись, побачила, що чоловік зачинився в кімнаті. Наступного дня він не відчиняв, тому вона запросила кума, який відкрив двері. Обвинувачена сказала суду, що не мала наміру вбивати чоловіка, оскільки кохала його. Сутички були, але рідко, і покійного вона характеризує як спокійну людину.

Мати обвинуваченої показала, що помічала в доньки сліди від побоїв, синці, але донька пояснювала їй, що це вона впала, вдарилась. Заперечувала, що відбуваються сварки з чоловіком. Самих конфліктів свідок ніколи не бачила, але знала, що чоловік доньки досить агресивний.

Суд призначив 2 роки позбавлення волі, звільнивши засуджену від відбуття покарання з випробувальним строком 2 роки.