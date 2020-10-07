Житель Днепропетровщины пять раз ударил ножом бывшую супругу

За покушение на убийство бывшей жены полицейские Первомайска задержали 37-летнего мужчину. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшей пять ножевых ранений в грудь и живот.

Инцидент произошел 28 сентября. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ГУНП.

В тот день в полицию поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки, расположенной по улице Театральной мужчина нанес телесные повреждения женщине. Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что накануне к 36-летней потерпевшей пришел ее бывший муж. Во время ссоры подозреваемый нанес женщине ножевые ранения и скрылся.

На месте происшествия правоохранители изъяли орудие преступления. Полицейские установили личность преступника. Им оказался 37-летний местный житель, который во избежание ответственности скрывался от органов досудебного следствия за пределами Днепропетровской области. Оперативники уголовного розыска установили местонахождение мужчины. Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 6 октября мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).