Житель Донецкой области изнасиловал 15-летнюю падчерицу

В Дружковке, Донецкая область, мужчина воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица и изнасиловал ее.

Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, мужчине сообщено о подозрении, передает УНН.

«… 34-летнему мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в ночь на 19 декабря 2021 года ранее судимый житель г. Дружковки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица и изнасиловал ее.

О том, что произошло, девочка рассказала матери, которая сразу позвонила в полицию. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.