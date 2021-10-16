Житель Донецкой области облил топливом и поджег двух соседок

Правоохранители уличили жителя Мангуша Донецкой области в покушении на двойное убийство — по данным полиции, 60-летний мужчина облил топливом двух соседок, поджег их и скрылся. Оперативники разыскали злоумышленника в соседнем поселке.

Об этом сообщили УНН в полиции Донецкой области.

14 октября, около 21:00, в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ялта двух местных жительниц поджег сосед.

На месте правоохранители установили, что между 60-летним мужчиной и 44-летней женщиной во время застолья возник словесный конфликт.

«Через несколько часов после ссоры нетрезвый сосед пришел в дом потерпевшей и облил ее и ее 61-летнюю родственницу несколькими литрами топлива, бросил спичку и пошел», — сообщили в полиции.

Женщины, как указано, самостоятельно потушили пожар и вызвали на помощь медиков. Пострадавшие получили ожоги различной степени, 44-летняя женщина была госпитализирована.

Оперативники вместе с нарядами сектора реагирования патрульной полиции всю ночь разыскивали подозреваемого. Беглеца было найдено в соседнем поселке, где он скрывался в одном из домов. Злоумышленник задержан.

Фигуранту объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.