Житель Херсонщини убив товариша під час застілля, а тіло приховав у підвалі

Скадовською окружною прокуратурою повідомлено про підозру 40- річному чоловіку за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини (ч. 2 ст. 121 КК України). Також йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.



За даними слідства, наприкінці грудня 2021 року обвинувачений у власному будинку в с. Олексіївка разом із товаришем вживав алкоголь відзначаючи прийдешні новорічні свята.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар вдарив знайомого головою об стіну. Чоловік впав на підлогу, а зловмисник продовжив його гамселити, доки потерпілий не втратив свідомість. Згодом власник оселі сховав тіло померлого в підвал і поїхав до друзів в інший населений пункт із впевненістю, що злочин не буде розкрито.

Приховати тяжкий злочин фігуранту не вдалося завдяки сусіду, який одного дня вирішив навідати односельця і завітав на його подвір’я. Оговтавшись від побаченої знахідки, чоловік викликав правоохоронців.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Скадовська окружна прокуратура