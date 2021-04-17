Житель Кривого Рога забил родную тетю до смерти

В Кривом Роге, племянник во время конфликта схватил металлический прут и начал наносить родной тете многочисленные удары по всему телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Днепропетровской области.

В Кривом Роге, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на территории Широковского района был обнаружен труп женщины с телесными повреждениями по всему телу.

Выездом на место происшествия правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 33-летний племянник умершей.

Мужчина во время конфликта схватил металлический прут и начал наносить женщине многочисленные удары по всему телу.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.

В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно убийство. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства дела.