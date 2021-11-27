Житель Николаевщины убил сына и сжег его тело

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой

Полицейские задержали в Николаевской области мужчину, который подозревается в том, что убил своего сына, а его тело сжег. Его у костра нашел участковый.

Об этом УНН сообщили в ГУНП в области.

Сообщение о том, что в селе Мигия произошло убийство, поступило к участковому офицеру райотдела полиции около 17:40 26 ноября.

На месте полицейские выяснили, что между 53-летним отцом и его 27-летним сыном произошел конфликт, переросший в драку.

«Мужчина ударил сына камнем по голове. От нанесенного удара молодой человек скончался на месте. Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник положил тело сына в свою машину и вывез в нескольких километрах от села в лесополосу. Там разжег костер и сжег в нем тело убитого. Впоследствии именно у костра его и нашел участковый», — рассказали в полиции.

Мужчина признался полицейским в содеянном. Его задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины “Умышленное убийство”. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.