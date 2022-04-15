Житель Сумщині чоловік став жертвою шахрая, намагаючись продати запчастини через Інтернет

У Ромнах 38-річний місцевий житель довірливо виконав всі вказівки афериста, який нібито хотів придбати у заявника товар, та як наслідок, з картки чоловіка зникло більше 25 000 гривень.

До Роменського районного відділу поліції з заявою про злочин звернувся 38-річний житель міста Ромни. Заявник пояснив, що на одному із сайтів розмістив своє оголошення про продаж запчастини від сільськогосподарської техніки. Охочий її придбати знайшовся швидко. Так невідомий через один із мобільних додатків написав заявникові. Покупець повідомив, що гроші перерахує на карту. Тому, заявник не задумуючись надав останньому всю необхідну для цього інформацію.

А далі зловмисник повідомив, що скинув роменцю посилання на яке потрібно перейти, ввести деякі дані і виконати певні операції. Все це потрібно для того, аби продавець зміг отримати гроші, які йому вже перерахував невідомий покупець. Та, як наслідок, з рахунку потерпілого зникло більше 25 000 гривень. А про те, що він став жертвою злочинних дій зрозумів запізно.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню місця знаходження шахрая.

“Шановні громадяни, вкотре звертаюся до Вас з проханням проявляти пильність при здійсненні продажу чи покупок через Інтернет. Адже, на вас там можуть чекати шахраї. Їх метою є лише заволодіти Вашими заощадженнями. А способи для цього вони вигадують різні” — коментує Андрій Лещенко, начальник Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області