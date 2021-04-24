Житель Теофіпольщини жорстоко побив молотком власну матір

Чоловік вимагав у матері гроші на випивку, а коли та відмовила – почав бити її по голові молотком



На Теофіпольщині працівники поліції затримали чоловіка за підозрою у нанесенні травм матері, передає Depo.Хмельницький з посиланням на СК ГУНП.

Як повідомили у поліції, 23 квітня близько 22:00 у селі Дмитрівка, що на Теофіпольщині, чоловік повернувся додому напідпитку і почав вимагати у матері гроші на чергову порцію алкоголю. Коли 61-річна жінка відмовилася дати кошти, він молотком наніс їй декілька ударів по голові, заподіявши відкриту черепно-мозкову травму.

Потерпілу госпіталізували в нейрохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу.