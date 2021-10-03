Житель Закарпатья убил 10-летнюю падчерицу

34-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь, а утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни.

В Закарпатской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве своей 10-летней приемной дочери.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, трагедия произошла в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Сегодня, 3 октября, в полицию поступило сообщение о смерти ребенка.

34-летний заявитель признался, что вчера вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь. Утром мужчина нашел ребенка на кровати без признаков жизни.

Сейчас злоумышленника задержали. Его поместят в изолятор временного содержания. Уголовное производство открыто по ч. 2 п. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство малолетнего ребенка). Следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении и будут обращаться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. // УНИАН