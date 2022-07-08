Жителька Тернопільщини втратила всі заощадження, повіривши псевдобанкіру

Громадяни продовжують довіряти невідомим особах, які представляються співробітниками фінансових установ. Аферисти під різними приводами входять в довіру, дізнаються персональні дані та спустошують електронні гаманці.

Від такого роду злочину потерпіла жителька Підгаєцької територіальної громади 1972 року народження. Жінка розповіла, що розмістила на одному із сайтів допис про продаж комплектуючих деталей до трактора. До неї зателефонував псевдопокупець й запевнив про намір покупки. Краянка очікувала сповіщення про зарахування коштів, однак до неї зателефонував аферист, який представився працівником банку. Він попросив жінку повідомити персональні дані, аби кошти надійшли їй на рахунок. Як тільки потерпіла зробила, що її попросив додзвонювач отримання смс-повідомлення про списання своїх заощаджень в розмірі 15547 гривень.

Правоохоронці відділення поліції № 1 м. Бережани проводять розшукові заходи, аби встановити осіб причетних до злочину. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці звертаються до власників карткових рахунків:

не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому разі не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карткою;

не повідомляйте ваші персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Працівники служби безпеки та банку ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

У разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області