Жительница Харьковщины полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае

Смерть ребенка скрывала жительница Коротыча.



Женщина родила мертвую девочку, ее тело хранила почти полгода в сарае.

3 апреля вечером в полицию позвонил 44-летний житель поселка Коротыч (Харьковский район) в состоянии алкогольного опьянения и сообщил, что накануне его сожительница в огороде собственного дома похоронила ребенка. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Следователи установили, что 34-летняя женщина в октябре 2020 года родила дома мертвую девочку, после родов спрятала ее тело в сарае во дворе. Сожитель тогда находился на заработках в Киеве. Ему женщина сказала, что ребенка оставила в больнице.

Однако 2 апреля сожители поссорились, когда выпивали, и женщина заявила, что ребенок умер, пакет с телом отдала мужчине. В тот же день мужчина похоронил ребенка в огороде.

«В ходе осмотра двора дома и раскопок сотрудники полиции выявили тело новорожденного ребенка в состоянии гнилостных изменений», — пояснили в отделе коммуникации.

Как выяснилось, во время беременности женщина не состояла на учете у гинеколога, о родах и смерти ребенка никому не сообщала. Она воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Тело девочки направили в морг. Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. // 2day.kh.ua