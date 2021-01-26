Жительницу Сумщины убили в ходе застольной драки

О том, что его мать умерла, в полицию Сумского района сообщил 41-летний мужчина.

Как удалось выяснить полицейским, прибывшим на место вызова, накануне в доме пострадавшей ее сын с компанией распивали алкоголь.

В процессе застолья 60-летняя хозяйка стала ругаться с одним из гостей, которая переросла в драку. Лишь спустя несколько часов сын понял, что с матерью происходит что-то неладное и обнаружил мать мертвой.

По факту убийство женщины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умисне вбивство». Предполагаемому убийце объявлено подозрение, его взяли под стражу. Ведется следствие. // Панорама