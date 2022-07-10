Жителя Острога на Рівненщині затримали  за смертельне побиття знайомого

53-річний острожанин перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановили, що 53-річний житель Острога разом із 34-річною подругою близько місяця проживали у квартирі 59-річного острожанина. Усі разом перебивались тимчасовими заробітками та зловживали алкоголем.

П’ятого липня під час чергового застілля увечері між парою виникла сварка. Коли 59-річний чоловік зробив їм зауваження та почав виганяти із оселі, конфлікт виник вже між чоловіками, в ході якого молодший побив старшого.

В подальшому квартиранти пішли відпочивати до інших друзів, а потерпілий ліг спати. Коли ж наступного дня вранці повернулися додому, зібрали речі і залишили помешкання.

Сьомого липня сусіди в будинку почули підозрілий запах із квартири та викликали поліцію.

Завдяки злагодженій роботі працівників карного розшуку відділення поліції № 3 (м. Острог) спільно із колегами обласного управління чоловіка й жінку оперативно вдалося встановити. Вчора їх виявили на колиці Острога біля водойми та доставили до місцевого відділу поліції.

53-річний зловмисник, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, у скоєному не зізнається. Слідчі за процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Сьогодні суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області